si fa trovare pronto quando serve, la gara non regala molte emozioni ma lui mantiene alta la concentrazione.la difesa a tratti traballa ma lui rimane saldo, la porta rimane inviolata e in questo c'è un po' del suo.si limita ad una prova sufficiente e poco altro, senza strafare aiuta i compagni.commette un errore banale nel primo tempo che rischia di incidere sul risultato ma dopo ciò si riprende.oggi in giornata no, fatica abbastanza in entrambe le fasi mostrando qualche limite. Peccato.(dal 24’ stprima da titolare e l’emozione si fa sentire, non delude però le aspettative).fa quello che gli chiede l’allenatore, senza infamia e senza lode cerca di tenere le redini del centrocampo.(dal 35’ st).gestisce come può il pallone ma la condizione non è ancora ottimale, poco rapido e poco preciso.dovrebbe crederci di più nel primo tempo, nel secondo osa maggiormente e questo fa la differenza.(dal 42’ st).in ripresa, il suo supporto alla manovra offensiva è evidente e questo lo rende pericoloso senza però riuscire a concludere.(dal 24’ sttornato dalla Coppa D’Africa, mette sulle gambe minuti importanti).altalenante per tutto l’arco del match, alterna buone giocate ad occasioni sprecate.(dal 35’).la traversa gli nega il gol del vantaggio, un tiro dai trenta metri che grida vendetta.il pareggio è il risultato più giusto per il gioco mostrato in campo dal Bologna ma resta l’amaro in bocca per non essere riusciti a portare a casa tre punti.