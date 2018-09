Bologna-Inter: 0-3



Skorupski 5.5: subisce tre reti per colpe non troppo dirette ma il passivo è il più grosso da inizio stagione. La difesa crolla e lui con loro.



De Maio 5: prende il posto da titolare di Gonzalez ma è il più incerto della retroguardia rossoblù, si perde in un bicchiere d’acqua in diverse situazioni come sull’incursione che porta alla prima rete nerazzurra.



(dal 72’ Orsolini5.5: cambio tattico quello di Inzaghi, entra in partita per passare al 4-3-3 ma non sposta).



Danilo 5.5: guida il reparto con un buon primo tempo, nella seconda frazione di gioco soffre l’attacco nerazzurro come tutti gli altri.



Helander 5: potrebbe portare il Bologna in vantaggio nel primo tempo con un bel colpo di testa ma fallisce. Per quel che concerne la fase difensiva, Candreva e Perisic lo superano alla grande.



Mattiello 5.5: predilige la fase difensiva a quella offensiva ma oggi non si contraddistingue in nessuna delle due. Peccato perché avrebbe potuto aiutare a costruire di più.



Poli 6: recupera diversi palloni ma fa il tutto in maniera molto scolastica, senza accendere mai davvero la luce.



Pulgar 5.5: visibile a tratti, si fa notare per spezzoni di gara ma oggi fatica ad impostare. Perde un pallone pericoloso e nel secondo tempo cala verticalmente.



Dzemaili 4.5: il capitano del Bologna sembra in una condizione ben lontana da quella del Mondiale. Prima fallisce un gol e poco dopo sbaglia in occasione del gol di Nainggolan.



Dijks 6.5: padrone della fascia, lotta davvero come un leone contro le incursioni nerrazzurre. Probabilmente il tesoro più prezioso arrivato con l’ultima sessione di mercato.



Falcinelli 5.5: corre ma non conclude, creando spesso confusione. Ci prova ma non basta, i tiri in porta sono al momento zero.



(dal 79’ Destro: s.v.)



Santander 6: si impegna vincendo tutti i contrasti di testa ma crea poco movimento in attacco. Da sottolineare la ghiotta occasione a tu per tu con Handanovic nel secondo tempo.





All. Inzaghi 5: Tre partite e un solo punto con nessun gol segnato. Un inizio difficile e complicato, deve trovare la forza di cambiare qualcosa per far ingranare la squadra.