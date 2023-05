Sassuolo-Bologna 1-1





Skorupski 5,5: sul suo palo, ok, ma quella di Berardi è una vera bomba.



Posch 5,5: tira un sospiro di sollievo quando legge sulla distinta Bajarmi al posto di Laurienté, ma l’albanese lo costringe comunque agli straordinari, fino al fatidico giallo. Già diffidato, salterà la prossima.



Bonifazi 6: non riesce a innescare Barrow neanche una volta, e se lancia, sbaglia la misura. Ma questo è comunque un di più, dietro rimane solido.



Lucumì 5,5: sombrerato da Defrel nell’azione del gol, qualche altra pecca in costruzione nella ripresa.



Cambiaso 6: Berardi se lo mangia, ma lui si rifà servendo l’assist a Dominguez. Più interessante con la palla che senza.



Schouten 6: pulitino, precisino, fallosino. Tutto troppo -ino.



Dominguez 6,5: insipido fino a quando tira dal limite una boccetta di pepe all’incrocio. La sua giocatona rimette in pista il Bologna e regala il punto.



(77’ Moro s.v.)



Orsolini 5: non va mai via a Rogerio. Coinvolto poco dai compagni, che preferiscono attaccare dall’altra parte.



(66’ Arnautovic 6,5: tocchi pregevoli e un tiro pericoloso dal limite, dopo aver aggirato Erlic con la suola)



Ferguson 6: nel falso tandem con Aebischer, è quello che sta più sul centrosinistra, un filino più arretrato. Ruolo alla De Bruyne, però mancano i colpi.



(83’ Medel s.v.)



Barrow 5,5: tanti tagli per nulla. Meglio nella ripresa, quando gli arrivano più palloni sui piedi.



Aebischer 5,5: falso centravanti per oltre un tempo, poi esterno al posto di Orsolini. L’idea iniziale è un po’ guardiolana un po’ malsana.







All. T. Motta 6: si specchia nel palleggio, tiene in panchina un bomber. Troppa accademia, voglia di vincere: poca.