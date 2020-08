Bologna-Torino: 1-1



Skorupski 6: qualche parata e poco altro, sul gol di Zaza è forse incerto.



Mbaye 6: grande lavoratore, corre molto sulla fascia cercando di dare una mano in entrambe le fasi.



Medel 6.5: nel ruolo inedito di centrale non sfigura e, anzi, è padrone del reparto. La coppia d’esperienza con Danilo funziona.



Danilo 6.5: neutralizza Belotti dall’inizio alla fine, fa muro con il compagno resistendo per tutta la gara.



Denswil 5.5: qualche sbavatura come in occasione del gol granata, ci prova con sacrificio ma un po’ di sicurezza in più non guasterebbe.



Svanberg 7: gioca con determinazione tutta la gara e trova finalmente il suo primo gol in Serie A. Bene così.



(dal 27’ s.t. Baldursson 6: fa quello che gli chiede l’allenatore, niente di più e niente di meno).



Schouten 6.5: filtro fondamentale in mezzo al campo, detta le regole con la sua ottima visione di gioco. Cresciuto molto nel corso della stagione, ora è una pedina importante per Mihajlovic.



(dal 27’ s.t. Dominguez 6: meglio in fase propositiva rispetto a quella difensiva).



Juwara 6.5: alla velocità accompagna la tecnica ottenendo un risultato soddisfacente, considerando l’età dimostra di potere stare bene anche fra i titolari.



(dal 32’ s.t. Skov Olsen: s.v.).



Soriano 6.5: le giocate migliori passano sempre dai suoi piedi, vedi l’assist per il gol di Svanberg. E’ tornato il giocatore fondamentale che conosciamo.



Barrow 6: un po’ sottotono rispetto alle ultime gare ma dopo un girone da protagonista ci può stare. Si vede poco ma rimane una mini vagante.



(dal 1’ s.t. Sansone 6: senza infamia e senza lode).



Palacio 6: il suo contributo al reparto avanzato non manca mai, tuttavia la stanchezza si fa sentire ed esce anzitempo dal match.



(dal 1’ s.t. Santander 5.5: il bottino della serata è un cartellino giallo).





All. Mihajlovic 6: la sua squadra subisce ancora gol e ottiene un pareggio che seppur stretto posiziona il Bologna nella parte destra della classifica.