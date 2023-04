compie tre parati incredibili nel giro di qualche minuto salvando nettamente il risultato. Non si limita però a questo, para anche il rigore a Milik ma poi è quest’ultimo a violare la porta nel secondo tempo.si fa subito ammonire per un fallo ai danni di Danilo, questo lo blocca leggermente e infatti gioca un po’ con il freno a mano tirato.(dal 42’ sts.v.).sopperisce alle lacune del compagno ma viene pressato spesso e volentieri dall’avversario. Fatica ma resiste come meglio può.il suo è un fallo netto ai danni di Milik, purtroppo il suo errore rischia di costare caro ai rossoblù. Disattento e poco preciso.sulla fascia il suo apporto non manca mai, prezioso sia in fase difensiva che offensiva.(dal 22’ stentra con un buon atteggiamento).i duelli non mancano e lui a volte va in inferiorità, un po’ di grinta in più non guasterebbe.(dal 36’ st).a centrocampo detta geometrie e fa da filtro tra i reparti. Non si tira mai indietro dimostrando una buona leadership.si procura un rigore e poi lo finalizza dal dischetto con determinazione ed intensità. Il gol del momentaneo vantaggio porta la sua firma.fa molto lavoro sporco e per questo non si nota troppo inizialmente. Il suo contributo è comunque utile alla causa.(dal 22’ stforza fresca per l’attacco rossoblù).non dà riferimenti all’avversario e questo gli permette di essere imprevedibile. Non arriva al gol ma sicuramente svolge il suo compito.(dal 36’ st).nel primo tempo si vede poco e niente, cresce nel secondo senza però concretizzare le occasioni create. Peccato.il suo Bologna conquista un buon punto in una gara combattuta dall'inizio alla fine. Bene così.