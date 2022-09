tre interventi decisivi ad inizio partita, poi purtroppo il gol subito nel secondo tempo.torna titolare e lo fa sicuramente con determinazione, l’avversario gli dà filo da torcere ma regge finché può.(dal 12’porta freschezza ma non abbastanza da cambiare il risultato, peccato per il giallo).prova altalenante, qualche ingenuità di troppo che costa cara ai rossoblù.nel nuovo assetto tattico fatica e non poco, tanto da andare in confusione più di una volta.copre entrambe le fasi cercando di dare una mano soprattutto in fase difensiva, ci riesce seppur con qualche difficoltà.il suo cambio di posizione è la vera rivoluzione del nuovo Bologna, ha bisogno però di tempo per ritrovarsi sulla mediana. Da rivedere.(dal 34’ stmeglio del compagno che sostituisce).i duelli non lo spaventano ma l’asse con Medel deve ancora decollare, nel primo tempo sicuramente gioca meglio che nel secondo.(dal 34’ stsenza infamia e senza lode).sicuramente si fa notare ma non riesce a concretizzare nulla, molto fumoso. Peccato.(dal 43’ st).la trequarti è il posto giusto per lui ma nella seconda frazione di gioco cala come i compagni.(dal 12’ stequilibrato e presente nel gioco).la maggior parte delle azioni passano dai suoi piedi ma ha la necessità di credere di più nelle sue potenzialità per poter davvero affondare.l’attaccante rossoblù oggi non va a segno ma fa un grosso lavoro sporco per la squadra, colpisce tra l’altro anche un palo.modifica l’assetto tattico alla sua prima partita da allenatore del Bologna ma non viene premiato, i rossoblù infatti faticano e perdono seppur di misura.