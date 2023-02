: la Samp lo impegna poco sino a metà secondo tempo, poi Sabiri lo infilza su rigore. Poco dopo, la scena si ripresenta uguale ma questa volta il numero uno rossoblù ipnotizza il marocchino.: tiene bene la posizione per tutto il primo tempo, rischiando poco e niente sulle avanzate blucerchiate. Prova a rimanere in campo, ma non ce la fa ed è costretto ad issare bandiera bianca a cinque minuti dall’intervallo.(dal 40’ p.t.: si sistema a sinistra, a destra viene Cambiaso. Attacca, si sovrappone e sforna pure dei bei cross).viene preso in controtempo, nella prima frazione, da un paio di verticalizzazioni blucerchiate. Goffa la scivolata che causa ail secondo rigore.con le buone e con le cattive. Spesso ruvido, a volte non è la strada migliore perché tira giù in area Gabbiadini.: parte laterale mancino, con l’infortunio di Posch si piazza a destra. Tiene gli avversari e ha gamba.tenta un paio di conclusioni, una ben diretta ma deviata da Rincon. Spesso prova l’inserimento.(dal 35’ s.t.: prova da subito a sporcare le linee di passaggio dei padroni di casa. Il suo compito è anche andare in pressing su Djuricic, per non lasciare spazio al trequartista serbo. Spende tanto e svolge bene entrambi i compiti.(dal 35’ s.t.entra bene in partita e trova un gran corridoio per Orsolini).è rapido e reattivo, quando rientra sul mancino dà sempre l’impressione di essere pericoloso. Proprio con il sinistro chiama Audero alla parata bassa, cerca spesso di rientrare verso il centro del campo per liberare spazio e conclusioni. Il gol del raddoppio è una perla.non riesce a coronare un bell’inserimento davanti ad Audero dopo sette giri d’orologio con una conclusione degna del movimento. Tecnico e imprevedibile.il suo destro è una sentenza, trova un gran gol dove Audero non può arrivare. Sempre al posto giusto, fa un lavoro prezioso.(dal 21’ s.t.: fa quantità in mezzo, quando si allarga crea pure qualche pericolo ai blucerchiati).in teoria è il riferimento centrale, in pratica sin dalle prime battute in fase di non possesso si abbassa sulla linea dei trequartisti, formando una sorta di barriera a quattro per schermare il centrocampo. Ci prova con una zuccata su corner, ma trova sulla sua strada Nuytinck. Lavora un gran pallone per Soriano, gioca una partita di sostanze e intelligenza.(dal 35’ s.t.All.il Bologna è ben schierato in campo, ha un paio di minuti di sbandamento ma per il resto della gara gestisce senza patemi il Doria. Il punto poteva andare bene, ma i rossoblù vanno a prendersi l'intera posta in palio con le idee e la determinazione.