Hellas Verona-Bologna 2-1Skorupski 6: su entrambi i gol poteva sicuramente fare meglio, con più attenzione. Per il resto salva delle conclusioni di Simeone molto insidiose.Hickey 6,5: corre tanto e combatte su tutti i palloni. Uno dei migliori questa sera.(dal 42' s.t. Falcinelli: s.v.)Bonifazi 5,5: nelle chiusure difensive non è sempre sicuro e lascia spazi pericolosi per gli attaccanti avversari.Medel 6: primo tempo giocato a grandi ritmi, intercettando molti palloni e giocandoli con lucidità. Nel secondo tempo si spegne un poco.Binks 5,5: poca grinta soprattutto in fase di ripartenza, offrendosi poco alla manovra soprattutto nella ripresa.Theate 6: senza infamia e senza lode. Fa il suo senza strafare, soprattutto in sovrapposizione.(21 s.t. Annan 6: entra e fa vedere tutta la sua voglia di metterci del suo. Un poco impreciso su certi palloni da servire subito in attacco.)Soriano 6,5: uno dei migliori sicuramente. Sempre al centro dell'azione, smista molti palloni e usa tutta la sua tecnica per creare confusione alla difesa avversaria.Dominguez 6,5: soffre anche con una spalla da operare. Grande grinta .(21' s.t. Vignato 5,5: non pienamente sufficiente la sua prova, troppo impacciato e anticipato sul nascere dai centrocampisti avversari.)Svanberg 5,5: buon primo tempo, mentre nella ripresa si ritrova avvolto dalle maglie avversarie e non riesce a trovare le giuste misure. Qualche imprecisione nell'ultimo passaggio.Orsolini 6,5: gol del momentaneo vantaggio e tanta voglia di mettersi al servizio dei compagni. Sicuramente il più pericoloso.(34' s.t. Arnautovic: s.v.)Sansone. 5: tanti, troppi colpi di tacco che non hanno motivo di esser fatti e nemmeno utilità.Mihajlovic 6: prova a cambiare le carte in tavola in corso d'opera senza però ottenere molto. I suoi comunque dimostrano un buon ritmo nonostante le grandi assenze.