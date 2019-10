Cagliari-Bologna 3-2



Skorupski 5,5: non è la sua serata, visto che prende due gol con due deviazioni di un suo compagno.



Mbaye 5: nessuna tipo di apporto offensivo, rimane bloccato dietro, ma nemmeno lui si salva difensivamente.



Bani 4,5: buon primo tempo, ma nella ripresa naufraga come tutto il comparto difensivo bolognese, compresa le due deviazioni sui gol di Joao Pedro.



Denswil 5: è suo l’errore che spalanca a Simeone le porte del 2-1. Errori di concentrazione che si ripetono, in una partita comunque non giocata male.



Krejci 6: sta diventando un terzino sempre più ordinato, pulito e convincente. Grande spinta, ma anche buone chiusure.



Schouten 5: leggerino, troppo timido in fase di impostazione, viene sovrastato dal centrocampo rossoblù.



Dzemaili 5,5: ritmi a tratti troppo alti per lui quelli imposti dal centrocampo del Cagliari. Scarso apporto in entrambe le fasi.



Orsolini 6: nel primo tempo è lui il più pericoloso dei suoi, poi cala alla distanza e viene sostituito.

(dal 25’ s.t. Skov Olsen 5: ha toccato veramente pochissimi palloni)



Soriano 5: si procura il rigore che Santander trasforma, poi più nulla. Là davanti è quello meno attivo.

(37’ s.t. Svanberg s.v.)



Sansone 6: è quello che ci prova di più, fino alla fine, ma non è assistito dai suoi compagni.



Santander 7: trasforma il rigore del momentaneo vantaggio del Bologna, lotta come un leone su tutti i palloni e offre sempre un assistenza per i compagni.

(15’ s.t. Palacio 5: nel secondo tempo il Bologna non c’è e nemmeno lui lo rianima).



All.: Tanjga 5,5: il suo Bologna si spegne dopo un tempo.