Skorupsky 6: para il rigore a Kiyine ma prende gol lo stesso sulla ribattuta. Prende quattro gol oggi



Soumaoro 5,5: primo tempo da incubo, secondo tempo di sostanza



Medel 5,5: è lui il leader al centro della difesa rossoblu. Rigore inesistente per suo fallo sul rigore del 3-3 che apre alla rimonta veneziana.



Theate 5 (dal 34’pt Orsolini 7: entra, segna ed é subito decisivo)



De Silvestri 6,5: suo l’assist per la rete del pareggio di Arnautovic



Soriano 5,5: soffre i primi caldi e il centrocampo dei padroni di casa (dal 24’st Vignato 6),



Schouten 7: prova positiva nel primo tempo. Sale in cattedra nella ripresa con la rete del 3-2



Svanberg 5,5: nel primo tempo é stato sovrastato dal centrocampo del Venezia (dal 1’st Dominguez 5: allaccio da arancione nel finale),



Hickey 5,5: spinge bene ma copre meno bene



Arnautovic 7: sempre pericoloso. Firma il gol del 2-2 con una rete da vero bomber.,



Barrow 6: suo l’assist per il 2-1 di Orsolini (dal 24’st Sansone 5: non incide come al solito).



All. Mihajlovic 6: altra prova di carattere per la sua squadra che non regge però nel finale la voglia di vittoria veneziana