Bologna-Inter: 1-2



Skorupski 6: prima una grande parata su Lautaro, poi un miracolo su tiro di Lukaku. Sui gol tra l’altro ha poche colpe.



Mbaye 5: a differenza del compagno sull’altra fascia ha meno grattacapi a cui far fronte eppure è troppo insicuro. Viene anche superato di testa in occasione del gol nerazzurro.



Bani 5.5: nuovamente di fianco a Danilo, il centrale rossoblù mette in campo una prova di sacrificio fino al crollo sul finale.



Danilo 6: rimedia un giallo ma guida il reparto con precisione per 45 minuti, soffrendo meno del compagno. Nonostante questo l’attacco nerazzurro è una spina sul fianco che nel finale punge e fa male.



Krejci 6: non sfigura nonostante soffra le incursioni di un’incontenibile Lazaro. Dà infatti il suo contributo sia in fase difensiva che in quella offensiva.



Poli 6.5: a centrocampo i duelli non sono semplici ma lui ci mette tutto se stesso, corre e fa da filtro tra i reparti in assenza di Medel.



(dal 27’ Medel 5: rientra dall’infortunio ma appare decisamente sottotono).



Svanberg 6: un bel tiro dalla distanza ma soprattutto un ottimo assist finalizzato da Soriano, prova del fatto che possa tranquillamente giocare titolare.



Soriano 6.5: crea e finalmente riesce a segnare, importantissimo gol che mette fine alla discontinuità delle ultime settimane.



(dal 32’ Dzemaili 5.5: non sposta gli equilibri e non dà una grossa spinta al reparto).



Orsolini 4: davanti è il più impreciso e fumoso, non riesce a rendersi mai davvero pericoloso. Il problema vero è a difendere, commette il fallo su Lautaro che decreta il rigore decisivo.



Sansone 5: giornata difficile per l’esterno rossoblù, diversi passaggi sbagliati ed una condizione sicuramente non ottimale.



(dal 39’ Santander: s.v.)



Palacio 5.5: scompare spesso nella morsa dei centrali nerrazzurri, si vede poco nell’arco di tutto il match.





All. Mihajlovic 5.5: nell’arco di 45 minuti il Bologna prima segna e poi subisce due gol, di cui uno su rigore. La squadra gioca ma gli errori individuali sono un problema da risolvere.