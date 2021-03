Bologna-Sampdoria: 3-1



Skorupski 6: viene graziato da Thorsby che colpisce il palo, si riprende con un’ottima parata ma poi è Quagliarella a segnare il gol del momentaneo pareggio.



Tomiyasu 6: corre avanti e indietro a supporto dei compagni a dimostrazione del suo grande spirito di sacrificio.



(dal 45’ st De Silvestri: s.v.).



Danilo 6: si perde Quagliarella in occasione del gol e non ha la reazione necessaria per evitare la rete. Migliora verso la fine della gara.



Soumaoro 6.5: preciso e determinato, giornata dopo giornata sta diventando una garanzia del reparto arretrato.



Dijks 6: rientrato in campo dopo l’infortunio, la condizione non è ottimale e lascia qualche spazio di troppo agli avversari. Cresce nel secondo tempo.



Svanberg 7.5: non teme l’avversario e non si tira mai indietro, in mezzo al campo sa quello che deve fare e porta avanti le sue idee senza patire troppo. Trova anche il gol sul finale del primo tempo oltre ad un assist.



(dal 39’ st Poli: s.v.).



Schouten 6: nel primo tempo rischia di regalare il vantaggio alla Samp, prestazione sicuramente sottotono rispetto al solito ma sufficiente.



(23’ st Dominguez 6: fa quello che gli chiede l’allenatore senza strafare).



Skov Olsen 6: quando vuole sa come rendersi pericoloso ma spesso viene stretto dagli avversari, sicuramente può dare di più.



(dal 39’ st Orsolini: s.v.).



Soriano 6.5: il suo contributo non manca, fa da filtro tra i reparti e dà una grossa mano all’attacco tenendo impegnati i blucerchiati. Sigla inoltre il terzo gol rossoblù.



Palacio 6: alti e bassi nell’arco del match, tiene pochi palloni ma poi fornisce l’assist per Barrow che cancella un inizio poco brillante.



(23’ st Sansone 6: nuova linfa per non abbassare la guardia in attacco, segna ma in fuorigioco).



Barrow 7: aspetta il trentesimo per farsi notare, segnando il gol del vantaggio con un colpo di testa da vera punta. Poi, sembra sparire nuovamente fino all’assist per Svanberg che lo riaccende.





All. Mihajlovic 6.5: il suo Bologna, con qualche difficoltà iniziale, vince una gara difficile grazie ad un ritrovato cinismo.