Oggi il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera in casa contro il Cagliari. L’allenatore serbo non si è soffermato solo sulla condizione della squadra ma ha risposto anche ad alcune domande sul mercato rossoblù.

Riguardo a quest’ultimo tema il tecnico ha smentito le voci su un possibile approdo dell’attaccante svicolato ex Juve Mario Mandzukic. Queste sono state le sue dichiarazioni:



"Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo… nemmeno Mandzukic. Ricordiamoci che uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Non vedo nessuno adatto al Bologna sul mercato adesso. Domani sarà una partita difficile.



Loro sono partiti male poi si sono ripresi. Sono forti, soprattutto sull’asse centrale. E’ una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Malizia? Oggi i ragazzi hanno la ‘pappa pronta’ in tutto e quindi è difficile che abbiano malizia. Il carattere dipende da cosa hai vissuto. Soriano? Ora sta facendo bene e quando gioca bene è insostituibile, ma nel momento in cui peggiora le sue prestazioni diventa sostituibile. Questo discorso vale per tutti.”