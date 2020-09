Sinisa Mihajlovic è guarito dal Coronavuirus: il tecnico del Bologna, dopo aver dovuto saltare tutto il ritiro di Pinzolo a causa della positività al Covid-19, domani tornerà a guidare la squadra dal campo, dopo l'isolamento fiduciario sostenuto in camera d'albergo.



VIA LIBERA DOPO IL DOPPIO TAMPONE - Positività riscontrata il 23 agosto, dopo una vacanza in Sardegna: secondo Gazzetta, Mihajlovic ha avuto il via libera dall’Asl successivamente al doppio tampone risultato in entrambi i casi negativo: "Mi è dispiaciuto non fare il ritiro come l’anno scorso: un anno fa la leucemia, quest'anno il Covid ma ho visto i ragazzi e il mio staff lavorare benissimo. Sto bene e tra qualche giorno uscirò da questa situazione, così come sono uscito dalla leucemia!".