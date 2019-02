Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus. "Abbiamo fatto un'ottima gara, siamo stati alla pari con la Juventus ed in alcuni momenti superiori. Peccato perchè stiamo facendo delle ottime prestazioni, la squadra è cambiata nello spirito e nel gioco. Cerchiamo sempre di proporre il nostro gioco, queste partite come con la Roma e con l'Inter sono molto difficili però quello che conta e che riusciamo ad arrivare a giocare con squadra del nostro livello. Dobbiamo mantenere questo livello con questa rabbia, avremo molte possibilità di vincere. Dobbiamo rimanere sereni e continuare a lavorare così, a tutti dispiace non aver preso neanche un punto. Se giochiamo così ci salveremo. Oggi abbiamo fatto quindici tiri in porta, la qualità e la rabbia per fare gol ci manca e su questo ci stiamo lavorando. Siamo migliorati da tanti punti di vista, dobbiamo migliorare anche nella fame di far gol. Ho detto ai ragazzi che ci dispiace per come sono andate le ultime due partite, dobbiamo essere consapevoli che quando arrivano le squadre a nostro livello giocando così abbiamo molte possibilità di batterli. E' la strada giusta. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con le squadre che sono superiori a noi. Ho accettato Bologna perchè ero convinto della salvezza, sono sempre più convinto e i giocatori devono avere la stessa convinzione mia. Mi stanno seguendo e giochiamo per vincere. Sono sereno e sicuramente questa rabbia che abbiamo addosso per queste due partite ci deve far riflettere ma anche darci consapevolezza".