Alla vigilia dell'ultima gara della stagione, in programma domani contro la Juve,è intervenuto in conferenza stampa: "Essendo l'ultima della stagione vorrei ringraziare tutte le persone che stanno dietro le quinte, che non si vedono ma ci facilitano il nostro lavoro quotidiano. Ringrazio la società, lo staff e i giocatori che mi hanno dato piena disponibilità. Poi ci possono essere gli screzi, come in famiglia, ma alla fine ti ami sempre di più..."."Ci giochiamo tutto in una partita? Da un certo punto di vista sì, vincendo finiremmo la stagione nella parte sinistra della classifica. Per noi significherebbe molto, era tra gli obiettivi stagionali. Per noi è una partita importante, ci hanno anche mandato gli arbitri che ho voluto io... Dovessimo vincere lo faremo noi, la città e i tifosi, non per fare un favore agli altri"."Penso che domani Bologna-Juve possa essere la partita più vista. Loro hanno una grande occasione, avranno le motivazioni alle stelle. Nelle ultime partite hanno fatto bene, mettendo molta più intensità. Faremo di tutto per fare la nostra partita ed essere presenti fisicamente e mentalmente. Sarà combattuta. Ieri sono andato a fare una visita di controllo in ospedale e mi hanno dovuto addormentare... Mi hanno svegliato nel momento in cui stavo sognando che Dybala stava per tirare il rigore per la Juve, sullo 0-0. Non so com'è finita, chissà se questo sogno significa qualcosa"."Gioca Skorupski"."Abbiamo fatto esordire tanti ragazzi, abbiamo valorizzato tanti giovani perciò penso che se dovessimo finire nella parte sinistra della classifica sarà comunque una stagione molto bella. Altrimenti sarà buona, in cui ci è mancato un saltino. In generale siamo una squadra che gioca bel calcio, è una nota positiva"."Al primo anno ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia in una grande società. Cosa gli vogliamo dire? Non si può colpevolizzare per lo scudetto, prima o poi doveva succedere che la Juve lo perdesse. Poteva fare meglio? Si, ma anche io"."Ho due anni di contratto, sto bene a Bologna e sto lavorando con la società per il futuro. Poi non si sa mai, ma io sono tranquillo e sereno qui".