: non può nulla sul gol di Pobega mentre si fa notare per due buoni interventi nel primo tempo.: pronti, via e fornisce l’assist a Sansone per il momentaneo vantaggio rossoblù. Sempre più decisivo, peccato però per il giallo.: oggi la sua è una partita di alti e bassi, commette un fallo ai danni di Pobega che regala all’avversario una punizione evitabile.: preciso e attento, guida bene il reparto senza timore nei confronti dell’attacco rossonero.: sulla fascia corre tanto ma a tratti fatica, meglio comunque in fase difensiva che offensiva.: si vede poco e soffre l’avversario, peccato perché può fare sicuramente di più.: fa quello che riesce, a centrocampo i duelli non mancano e lui viene pressato particolarmente. Un po’ sottotono (dal 40’ st).: gli vengano concessi pochi spazi e perde diversi palloni, la fascia da capitano però lo sprona a non mollare.: inizia molto bene per poi calare ma la sua pagnotta la porta a casa. Fa quello che gli viene chiesto (dal 28’ st: rimette equilibrio in mezzo al campo).: ci mette trenta secondi a segnare la rete del momentaneo vantaggio, una partita che difficilmente dimenticherà (dal 12’ st: propositivo, si fa vedere).: si nota meno del compagno di reparto, si limita al compitino senza riuscire a concludere (dal 28’ st: gioca in maniera pulita).: in un Dall’Ara tutto esaurito i suoi non eccellono ma porta comunque a casa un punto contro una ‘big’ continuando la sua striscia positiva.: non può nulla sul gol del Bologna, poco sollecitato nel resto della partita.: ci prova con un buon calcio di punizione al 22’ ma Skorupski si distende bene in volo. Spinge con buona continuità ma non con altrettanta lucidità. (dal 12’ st: entra in ritardo in campo e su Barrow: ammonizione ingenua che gli costerà la squalifica),: al rientro in campo dopo il periodo di stop per un infortunio, il difensore francese arriva in ritardo su Sansone in occasione del gol.: cerca di giocare d’anticipo su Barrow consapevole delle difficoltà dovute alla velocità del gambiano, ci riesce spesso. (dal 36’ st: inizio shock con l’azione dal gol del Bologna che inizia da una sua mancata copertura ( ma viziata da una trattenuta). Poi inizia a spingere a tutta velocità lungo la sua corsia di appartenenza.: non giocava da 15 partite e viene frenato dalla timidezza nei primi minuti di gara dove gioca sempre il pallone all’indietro. Un paio di buoni interventi in fase difensiva ma finisce presto la benzina e chiude in debito di ossigeno.: il migliore in campo del Milan. É l’uomo ovunque, difende e attacca senza soluzione di sosta. E trova un gol bellissimo con un siluro dal limite dell’area.: trova sempre la superiorità numerica perché cerca spesso l’uno contro uno. Vivace. (dal 12’ st: qualche buona intuizione ma nel complesso non incide): ancora troppo lontano da un livello accettabile. Due o tre giocate di buona qualità ma anche lunghe pause e la sensazione di non riuscire a trovare una giusta collocazione in campo. (dal 25’ st: ha il pallone della vittoria ma lo manca clamorosamente): non legge il movimento di Posch in occasione del vantaggio bolognese. Poi inizia a carburare e con il suo disordine tecnico riesce comunque a essere il più pericoloso del Milan.: altra prestazione da chi l’ha visto per il centravanti belga. (dal 25’ st: prova a dare una sterzata ma predica nel deserto).: turnover eccessivo, sembra voler giocare con il fuoco. Perché l’obiettivo semifinale di Champions League è importante ma ancora di più rientrare tra le prime 4 della classifica.