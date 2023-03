Nikola Moro, centrocampista del Bologna, vuole sfruttare l'occasione di tornare titolare, anche per l'infortunio di Dominguez. Intervistato da Dazn nel pre gara il croato parla così:



“Il suo infortunio non è una buona notizia per la squadra, ma siamo un buon gruppo e quando qualcuno non può giocare c’è chi lo sostituisce. Ovviamente io sono pronto e sto aspettando questa occasione e darò il meglio per guadagnarmi il posto e giocare di più”.