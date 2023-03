L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato a Sky dopo la sconfitta di Torino:



"Hanno tenuto la palla per troppo tempo, noi ci siamo sfiancati nel tentativo di riprenderla. A un certo punto ho aggiustato qualcosa e la dinamica è cambiata, ma l'utilizzo della palla non è stato all'altezza di questo Torino. Spesso siamo stati lenti, non abbiamo difeso bene".



ZIRKZEE - "Abbiamo attaccanti affidabili, oggi Joshua ha fatto un buon rientro. Giocando da dietro possiamo fare meglio, loro dopo il vantaggio hanno chiuso bene tutti gli spazi".



CENTROCAMPO - "Ci trovavamo dietro la linea del pallone con loro nella nostra metà campo, in quei momenti per i centrocampisti è durissima. Non ti lasciano giocare, poi nel secondo tempo abbiamo ripreso il controllo cambiando il ritmo".



OBIETTIVO - "Fare del nostro meglio, trasmetto sempre i miei ideali ai ragazzi fino all'ultimo. Juric? In campo era come lo si vede da fuori, mi ricordo bene quando giocavamo insieme. Quell'anno mi ha aiutato tantissimo, io costruivo e finalizzavo e lui era aggressivo".