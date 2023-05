Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio casalingo per 0-0 contro la Roma.



"Sono soddisfatto di vedere la squadra giocare in questo modo contro una big del campionato. Oggi abbiamo trovato una delle grandi, abbiamo controllato il gioco e alla fine abbiamo avuto l'opportunità per vincere la partita. Sono soddisfatto e ora dobbiamo lavorare per preparare la prossima partita".



DIFESA - "Sono d'accordo. In questo sport l'identità della squadra si vede anche nella disponibilità a fare delle cose a cui un giocatore non è abituato. Quando vedo una squadra che lotta e va bene sulle seconde palle, diventa solida".



MOURINHO - "E' sempre bello incontrarlo. E' una persona speciale, poi oggi volevamo vincere entrambi e fa parte del gioco. Merita tutto quello che ha fatto e anche di più".



LE BIG NON VINCONO A BOLOGNA - "Sono partite diverse. Oggi era giusto difenderci e ripartire, mentre altre grandi attaccano di più e negli spazi che si cerano noi siamo forti".