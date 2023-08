Il Bologna vince in amichevole contro l'Utrecht, ma Thiago Motta è una furia e ne ha per tutti: con la società per il mercato, ma se la prende anche con un giocatore in particolare, Musa Barrow. Le dichiarazioni del tecnico rossoblù: "In questo momento Orsolini è infortunato e non sappiamo quando potrà ritornare e se tornerà, perché già dall'anno scorso è stato gestito gli ultimi 2-3 mesi. Poi ha fatto le vacanze e noi pensavamo sarebbe stato pronto per rientrare con il gruppo, ma non è il caso".



BARROW - "Anche Barrow è infortunato. Ha grandi potenzialità, ma lui è da tanti anni al Bologna e magari è arrivato il momento di dimostrare qualcosa altrove, perché ci vuole un cambio. Noi dobbiamo continuare a lavorare, ma il fatto è ovvio per tutti. Lo vediamo tutti cosa".



CONTRO LA SOCIETA' - "Non possiamo dimenticare il contesto. C'è questo contesto qui, questa esigenza che esiste, ma anche questo entusiasmo e questa aspettativa ai nostri tifosi. Noi non possiamo tradire questo amore. Dobbiamo prenderne atto. E' ovvio che mancano giocatori. Manca grandissima qualità. Ad oggi non siamo in grado di competere in Serie A. Il nostro grande obiettivo è riuscire a competere con tutte le squadre della Serie A e oggi non siamo in grado", riporta Bolognanews.net.