La parabola discendente di Musa Juwara. In gol a San Siro contro l'Inter di Conte nel luglio del 2020, ora l'attaccante classe 2002 si allena con l'Under 18 del Bologna dopo aver rifiutato alcune destinazioni in Croazia e Turchia reduce dai prestiti a Boavista e Crotone.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nel frattempo è stato convocato dalla nazionale Under 23 del Gambia per le qualificazioni alla Coppa d'Africa il 19 settembre contro il Burkina Faso. Sotto contratto fino a giugno 2024, a gennaio si vedrà.