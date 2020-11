Il primo posticipo della domenica vede in programma la sfidadello stadio Renato Dall'Ara di, tra i padroni di casa guidati da Sinisae ildi Gennaroi partenopei, reduci dalla vittoria in Europa League a Rijeka, devono riscattasi dopo il ko casalingo di settimana scorsa contro il Sassuolo, cercando i tre punti per portarsi a meno 2 dal Milan capolista e a meno 1 proprio dai neroverdi, in attesa della sentenza sul ko per 3-0 a tavolino contro la Juve. Dal canto loro i felsinei, vincitori contro il Cagliari dopo 3 ko di fila, cercano un po' di continuità per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica.Sfida numero 123 nella storia tra Bologna e Napoli in A. Gli emiliani non perdono da tre partite contro gli azzurri dopo una striscia negativa di 6 sconfitte di fila. Il Napoli va a segno da 14 partite contro il Bologna: dovesse andare ancora in rete, eguaglierebbe il record di 15 gare di fila in rete stabilito a gennaio 2019 contro la Lazio. Sono solo due i pareggi nelle ultime 16 sfide di Serie A giocate in casa dei rossoblù: è successo nello scorso luglio. Buona tradizione per Gattuso, che ha affrontato cinque volte il Bologna in A senza mai perdere (3V, 2N) e si affida a Dries Mertens: sono 11 su altrettante partite i centri dell'attaccante belga al Bologna, suo bersaglio preferito. Di fronte avrà Roberto Soriano (quattro reti, tre assist) e Musa Barrow (due reti) che hanno preso parte all’80% dei gol segnati in casa dal Bologna nella Serie A 2020/21.Skorupski; De Silvestri, Danilo, Denswil, Tomiyasu; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.​