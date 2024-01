Bologna: Ndoye e Saelemaekers, le ultime verso il Milan

Redazione CM

Il Bologna si prepara a tornare in campo. Dopo il turno di riposo nella 21ª giornata, rinviata la partita con la Fiorentina poiché la Viola era impegnata nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita, i rossoblù di Thiago Motta ripartiranno da San Siro.



C'E' IL MILAN - Alla 22ª c'è il Milan di Stefano Pioli, vincitore nella gara d'andata al Dall'Ara. Il Bologna vuole provare a rialzarsi dopo il solo punto ottenuto nelle ultime tre giornate (contro il Genoa, sconfitte in trasferta contro Udinese e Cagliari) e ritrovare una vittoria in trasferta che manca dal 10 dicembre contro la Salernitana.



SAELEMAEKERS - Non mancano però i dubbi per Motta. Il primo riguarda Alexis Saelemaekers, arrivato in estate proprio dal Milan. Il ritorno da ex a San Siro è sempre più complicato: il belga ha svolto oggi lavoro differenziato per recuperare dal risentimento muscolare alla coscia destra rimediato contro il Genoa, che lo ha già costretto a saltare l'ultima trasferta di Cagliari.



NDOYE - Non ci sarà neanche David Ndoye: terapie per lo svizzero, alle prese con un problema alla coscia che lo ha tenuto fuori dai giochi nelle ultime tre partite con Udinese, Genoa e Cagliari.



COMUNICATO BOLOGNA - La squadra prosegue la preparazione a Milan-Bologna: oggi i rossoblù hanno svolto una seduta atletica e lavoro tecnico-tattico agli ordini di Thiago Motta. Allenamento differenziato per Alexis Saelemaekers, terapie per Dan Ndoye.