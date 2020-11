Questo il report del Bologna in vista della sfida contro la Sampdoria in programma alla ripresa: "Seduta mattutina per i rossoblù che hanno svolto lavoro atletico sul campo. Differenziato per Aaron Hickey e Gary Medel. Terapie per Andrea Poli, Ibrahima Mbaye, Mitchell Dijks, Andreas Skov Olsen e Nicola Sansone".