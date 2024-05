Il Bologna a caccia del nuovo Zirkzee: contatti con Pavlidis, il bomber da 30 gol per la Champions League

Le idee come motore per arrivare a un obiettivo impensabile come la Champions League. Il Bologna vuole proseguire con questa filosofia portata avanti dal ds Giovanni Sartori, che ha sempre sondato più mercati per fare le proprie squadre. E così sarà anche nella prossima stagione nella competizione più importante a livello continentale. Vi avevamo parlato ad esempio di Ngal’ayel Mukau, interno di centrocampo del Malines, classe 2004. Segnalato già nel mese di febbraio dagli scout rossoblù, può diventare un obiettivo concreto a stretto giro di posta.

PAVLIDIS PER L’ATTACCO - Idee sempre tante ma anche canali sicuri come quello con l’AZ Alkmaar, dove il Bologna non ha già pescato Karlsson, Odgaard e Beukema. Il prossimo potrebbe diventare l’attaccante greco Vengelis Pavlidis, che tanto piace a Sartori. Un regalo importante per la Champions League considerando che ha una valutazione da circa 23/24 milioni di euro.



SEGNA A RAFFICA - Pavlidis poteva sbarcare in Italia già nella scorsa stagione quando era stato sondato dal Milan, prima della chiusura del colpo Okafor. Classe 1998, forte nel gioco aereo e letale in area di rigore: anche in questa stagione ha raccolto numeri impressionanti con 32 gol e 5 assist in 42 gettoni tra tutte le competizioni. Il Bologna può essere il suo prossimo destino con la musica della Champions League in sottofondo. Idee sempre tante ma anchedove il Bologna non ha già pescato Karlsson, Odgaard e Beukema.che tanto piace a Sartori. Un regalo importante per la Champions League considerando cheprima della chiusura del colpo Okafor. Classe 1998, forte nel gioco aereo e letale in area di rigore: anche in questa stagione ha raccolto numeri impressionantiIl Bologna può essere il suo prossimo destino con la musica della Champions League in sottofondo.