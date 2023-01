Bologna e Sassuolo trattano uno scambio sul mercato. Come appreso da Calciomercato.com, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra i due club: l'esterno sinistro greco Georgios Kyriakopoulos (classe 1996) può trasferirsi alla corte di Thiago Motta, che in cambio può dare il trequartista italiano Emanuel Vignato (classe 2000). Quest'ultimo non intende rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024 e ha rifiutato un paio di proposte dalla Serie B.