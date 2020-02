In casa Bologna, doppio allenamento oggi a Casteldebole a tre giorni dalla gara con il Genoa: al mattino seduta tecnico-tattica con partitella, al pomeriggio lavoro in palestra per i rossoblù. Riccardo Orsolini e Musa Barrow si sono allenati in gruppo con i compagni, differenziato per Gary Medel. Solo palestra per Roberto Soriano, terapie per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks, Federico Santander e Nicola Sansone.