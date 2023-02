Il Bologna espugna Marassi grazie a Riccardo Orsolini che al 90' ha trovato il 2-1, ecco le sue parole a DAZN: "Partita per certi versi assurda, ci siamo ritrovati nel giro di 2' a poter andare sotto con due rigori secondo me dubbi, senza mettere in discussione l'arbitro. E' stata una situazione strana, potevamo gestirla bene e invece ce la siamo complicata; è anche bello vincerla così in modo sudato. Rigore? Ho detto a Skorupski che è un animale e che ce l'avrebbe fatta vincere lui, è stato così. Continuità? Io quando giocavo di meno l'ho sempre detto che mi serviva continuità, minutaggio, mi serve poter sbagliare perché non si possono fare partite perfette. Sono contento per me e la squadra, ma soprattutto per i tifosi che ci hanno seguito fin qui che vanno ringraziati. Noi pensiamo partita per partita, non possiamo fare calcoli adesso, siamo ancora alle prime giornate del girone di ritorno, sarebbe controproducente pensare al futuro. Sappiamo cosa possiamo fare e dove possiamo arrivare, possiamo toglierci delle soddisfazioni importanti".