Bologna, Orsolini leader del sogno europeo: due obiettivi per l'estate

Gabriele Stragapede

Il Bologna continua a sognare l’Europa che conta. Quel pensiero stupendo, chiamato Champions League, innominabile, impensabile all’inizio della stagione, sta diventando sempre più concreto in casa rossoblù. Giornata dopo giornata, risultato dopo risultato, i felsinei coccolano quest’ipotesi, ci raccontano questa favola che può trascinarli a una storica qualificazione nella massima competizione europea. Come ogni fiaba che si rispetti, c’è un protagonista principale, un principe azzurro che si sta mettendo sulle spalle la squadra. In quest’ultimo periodo d’oro, è Riccardo Orsolini il traghettatore di questo Bologna.



ON FIRE - Da inizio 2024, infatti, solamente Dusan Vlahovic – con 6 reti - ha segnato più gol in Serie A di Orsolini, che ne ha siglati 5, come riportato dai colleghi di Opta. Orsolini, nel medesimo incontro al Dall'Ara, aveva anche propiziato il raddoppio di Posch con una punizione velenosa, ma il direttore di gara ha annullato tutto per una posizione di offiside dell’esterno difensivo di Thiago Motta, che ha influito attivamente sul tiro dell’azzurro. Di questo passo, l’ala offensiva felsinea rischia di battere il record di reti in una singola stagione (quota 9 in questo campionato), centrato l’anno scorso con 11 realizzazioni. Orsolini sembra essere definitivamente uscito dal brutto periodo a livello fisico, che ne hanno condizionato pesantemente la prima parte di stagione, facendogli saltare un intero mese in campionato. Orsolini è tornato, incide e ha messo nel mirino due obiettivi.



MERCATO - Il rinnovo di contratto dello scorso agosto, con nuova scadenza fissata nel 2027, ha messo fine alle voci, alle indiscrezioni che lo volevano lontano dal Bologna. Seppur la dirigenza rossoblù l’abbia blindato come elemento cardine dell’ambizioso progetto, è chiaro che, di questo passo, Orsolini rischia davvero di attirare nuove sirene dal mercato. La Lazio l’ha già cercato in estate, così come Napoli e Fiorentina, tutte squadre che hanno bisogno di un innesto, un rinforzo in quella zona di campo, la fascia, la corsia esterna. Un talento capace di dribblare, segnare, incidere, non un alternativa, ma una solida pedina da schierare in ogni formazione titolare, dal 1’. In Premier League, il Fulham aveva avviato i primi contatti, così come il Fenerbahce, dalla Turchia, aveva chiesto informazioni. Suggestioni che possono tornare di moda nel prossimo mercato estivo. Ma in estate, c’è un altro obiettivo che il classe ‘97 vuole centrare.



NAZIONALE – Complice anche l’infortunio di Berardi, per Orsolini si possono riaprire le porte della Nazionale di Luciano Spalletti che, già nel corso di questa stagione, l’ha chiamato in 3 occasioni, dove l’esterno del Bologna ha disputato solo 46’. Se le prestazioni rimanessero di questo livello, è evidente che il nostro CT possa pensare di continuare a inserirlo nelle convocazioni e nelle rotazioni offensive dell’Italia, un posto che Orsolini, sino a ora, non ha mai pienamente avuto la chance di prendersi. Ancora 3 mesi per convincere Spalletti, ma Orsolini (e il Bologna) non hanno voglia di smettere di stupire.



LE DICHIARAZIONI - "Questo pubblico è spettacolare, atmosfera pazzesca. Viviamo per queste partite qui, non ho davvero parole. In panchina facciamo sempre baccano per incitare i ragazzi che sono in campo, tutti partecipano e questo fa capire la forza del gruppo". Poi una considerazione sul suo stato di forma: "Si sto bene, il secondo gol poi lo riguarderò ma poco importa che l'abbiano annullato. Pensavo fosse tutto regolare e forse ho fatto una figuraccia andando sotto la curva ma va bene così. Una battuta anche sulle partite del mercoledì, quelle delle notti europee: "Giocare il mercoledì? Molto bello, spezza la settimana". Sogni che il Bologna e Orsolini non vogliono smettere di fare.