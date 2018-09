Diminuiscono le chance di vedere Palacio dal primo minuto contro il Genoa. Anche oggi l’argentino ha svolto un lavoro differenziato: andrà al massimo in panchina. In avanti Santander, Destro e Falcinelli si giocano due posti dall’inizio, coi primi due leggermente favoriti. A centrocampo pronti Poli, Pulgar e Dzemaili. Al centro della difesa certo del posto Danilo, con De Maio e Gonzalez in corsa per una maglia e Helander a sinistra.