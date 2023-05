Una buona prestazione dal primo all'ultimo minuto, abbiamo fatto una buona partita e mi dispiace per la Cremonese perché era una partita importante per il loro obiettivo. Noi abbiamo sicuramente giocato al massimo. Il rosso a Orsolini? Non possiamo parlare di inesperienza alla sua età. Ci sono dei momenti dove é concentrato e fa le cose in modo giusto, ed altre no. Deve migliorare. Arnautovic l'ho visto bene, soprattutto nel non possesso". Così Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato al termine del 5-1 rifilato alla Cremonese.