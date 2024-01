Bologna, pazza idea Roberto Firmino

Secondo quanto riportato da 7Gold, il Bologna, tra i vari nomi per l’attacco, sta pensando anche alla pazza idea Roberto Firmino: contatti tra Giovanni Sartori e lo staff del calciatore brasiliano, per verificare se ci sono spiragli per portare avanti la trattativa, dato l’elevato ingaggio che l’attaccante ex Liverpool percepisce in Arabia Saudita. Il classe 1991 è intenzionato a tornare in Europa.