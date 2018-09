Dopo la vittoria per 3-0 dell'Inter sul Bologna, Andrea Poli si presenta in mixed zone del Dall'Ara per commentare la gara: "Un 3-0 è dura da digerire, però ci siamo dati da fare. Loro hanno molte qualità, una squadra di grandi campioni. Rimane l'amarezza, il Bologna era compatto e non ha mollato. Qui commentiamo un 3-0 dopo una nostra buona partita, ripartiamo dai 70 minuti in cui siamo stati squadra e abbiamo avuto occasioni, non facendo la scelta migliore. La mia sostituzione? Io stavo bene, il cambio però ci stava perché chi arriva dalla panchina può darci una mano. Dall'anno scorso sono cambiati modulo e tanti giocatori, ci stiamo impegnando per rodare i meccanismi. Prima o poi il gol arriverà, non bisogna dare la colpa agli attaccanti che ci danno una mano, il contributo deve arrivare anche dai centrocampisti. Il 3-5-2 va rodato, è dispendioso. Ovviamente non era la partenza che immaginavamo, ma con tanti cambiamenti serve tempo alla squadra. Molti giocatori nuovi si stanno integrando, ci sono state solo tre partite ma tutti sappiamo di dover fare di più. Veniamo da un ritiro importante con tanto carico e neanche questo è da sottovalutare. Ma i risultati arriveranno".