Bologna, problemi per Ferguson: le sue condizioni

24 minuti fa



Il centrocampista scozzese Lewis Ferguson ha dovuto abbandonare il campo dopo circa un quarto d'ora della ripresa di Bologna-Monza, 32esima giornata di campionato: dopo uno scontro con Birindelli in cui è stato proprio Ferguson a commettere fallo, l'ex Aberdeen è rimasto a terra dolorante per poi rialzarsi, ma in seguito ha fatto segno di non farcela. Al suo posto è entrato Ndoye.



LE CONDIZIONI DI FERGUSON - Il problema è al ginocchio, Ferguson ha fatto cenno uscendo riferendosi a qualcosa che non è a posto. Le sue condizioni dovranno essere valutate per capire la reale entità del problema e di conseguenza dell'eventuale stop.