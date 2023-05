La domenica della 35esima giornata di Serie vedrà in campo a partire dalle 18 al Dall'Ara Bologna-Roma. José Mourinho continua a sorprendere nonostante le critiche verso una rosa a suo dire non all'altezza per il doppio confronto e ha portato a casa la vittoria nella semifinale d'andata contro il Leverkusen in Europa League. Il piazzamento Champions è però più importante per i contri del club giallorosso e dista oggi 6 punti frutto anche del ko contro l'Inter. Dall'altra parte la corsa di Thiago Motta sembra essersi arenata con la vittoria che manca da 5 giornate, ma con l'ottavo posto ampiamente alla portata.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Bologna-Roma, con calcio d'inizio alle 18 di domenica 14 maggio 2023 allo Stadio Dall'Ara di Bologna, sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Cambiaso, Bonifazi, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Belotti.