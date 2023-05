Pronto a liberarsi a zero dai Rangers alla fine del suo contratto tra un mese, il futuro del centravanti colombiano Alfredo Morelos, bomber 26enne. Come riporta il Resto del Carlino, sarebbe lui l'ultima idea dell'uomo mercato rossoblu Sartori, intrigato dalla possibilità di portarlo al Bologna. Ma piace anche Orban, nigeriano che gioca in Belgio nel Gent.