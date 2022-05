Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, parla a Dazn dopo il pareggio in casa della Roma: "Commosso quando siamo andati a trovare Mihajlovic? Ho vissuto una situazione simile in famiglia, spero esca presto e torni con noi. Cosa ci dirà quando esce? Sicuramente è contento, abbiamo fatto un buon punto su un campo difficile. Sarà contento. Mi ringrazierà per le parate? non lo fa mai, però lo fa con lo sguardo (sorride, ndr)".