Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato al Corriere di Bologna in vista dell'incontro di Coppa Italia contro il Cosenza:



"A me bastano un paio di settimane per ritrovare la forma migliore, ma la mia preparazione è diversa da quella degli altri compagni. Per me non sono preoccupato, e neanche per gli altri. Nella partitella che abbiamo fatto tra di noi al Dall’Ara ho visto tutti bene. Il livello è stato già alto. Lunedì sono pronto io e sono pronti i miei compagni. È certo che vogliamo andare più avanti possibile. Ci teniamo tanto. Con il Cosenza puntiamo a vincere, perché non deve esserci altro risultato. Non vogliamo fare la figuraccia di un anno fa (eliminati dalla Ternana, ndr) e poi vediamo dove arriveremo".