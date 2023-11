Terza miglior difesa del campionato per il Bologna, segno che un fattore decisivo nel grande avvio di stagione è la porta chiusa a doppia mandata. Sembra passata una vita da quando Skorupski prendeva almeno un gol a partita (41 gare di fila senza imbattibilità), nel novembre 2020 col Crotone è arrivata la svolta e oggi il portiere del Bologna sta portando avanti una sorta di scaramanzia. Il polacco, riporta La Gazzetta dello Sport, tiene segnato nell’armadietto dello spogliatoio le partite nelle quali il Bologna non prende gol. Quest’anno, per ora, Skorupski è arrivato a 5 clean sheet.