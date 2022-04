Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha parlato a DAZN a pochi minuti dall'inizio del match contro il Milan: "Mihajlovic? Ha già passato questa situazione, è sempre una cosa brutta per tutti. Questa volta il Mister è in ospedale, speriamo che tutto finisca presto. Oggi partita importante, Sinisa ci ha dato una grande carica. Speriamo di fare una grande gara per lui”.