Roberto Soriano, ex del match, ha commentato così a DAZN la sfida tra Sampdoria-Bologna: "È sempre un'emozione fortissima tornare qui, sono cresciuto calcisticamente e ci sono persone che mi fa piacere vedere. È una partita importante per me, siamo pronti ma la Samp è carica e lotterà su ogni pallone. Dobbiamo tenere botta e fare la nostra partita".