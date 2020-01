Dzemaili si appresta a lasciare il Bologna. In scadenza di contratto a giugno, il centrocampista svizzero è pronto a trasferirsi al club cinese dello Shenzen allenato da Donadoni.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in entrata spunta il difensore del Bayer Leverkusen, Dragovic. Duello con l'Hellas Verona (vicino a Agoudelo del Genoa) per il terzino sinistro dell'Inter, Dimarco.