L'allenatore del Bologna, Thiago Motta ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 contro il Sassuolo: "Soriano e Aebischer hanno giocato una partita attenta e intelligente, capendo subito tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo creato tanto in avanti e subito poco dietro, questo è importante. Ora godiamoci questo meritato riposo, poi penseremo a lavorare per preparare la prossima gara contro la Roma".



"Arnautovic è un grandissimo attaccante, lo ha già dimostrato in tutta la sua carriera. Siamo fortunati ad averlo con noi, sono contento per il gol ma soprattutto per la sua prestazione nel secondo tempo. Quando è collegato ai suoi compagni di squadra fa ancora meglio. All'Inter era già fortissimo, ma lui era giovane e aveva davanti gente come Eto'o e Milito".