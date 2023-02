Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato nel prepartita a DAZN della sfida contro la Sampdoria: "Affrontiamo una squadra che ha bisogno di fare punti, dobbiamo giocare al massimo la partita per fare risultato".



Come stanno Barrow e Soriano?

"Li ho visti bene, in settimana hanno fatto un ottimo lavoro. Oggi faranno tutti bene, gli 11 in campo e quelli che subentreranno".