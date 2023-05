Thiago Motta è intervenuto a DAZN al termine della sfida persa contro il Bologna. Di seguito le dichiarazioni:



Sull'autogol iniziale

"Sicuramente ha condizionato molto, iniziare la partita così diventa molto difficile. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma non è stato sufficiente. La vittoria dell'Empoli è meritata".



Sulla partita

"Noi dobbiamo continuare il nostro percorso. Abbiamo cercato di fare la nostra partita ma in Serie A è sempre difficile. Dobbiamo fare meglio di questa sera. Abbiamo già l'allenamento domani per preparare la prossima gara contro il Sassuolo. Faremo di tutto per fare la nostra partita".



Su Orsolini

"Riccardo ha fatto la sua prestazione come tutti i suoi compagni. Ma non è sufficiente perché bisogna vincere. Dobbiamo continuare e andare al massimo contro una squadra come il Sassuolo. Possiamo crescere, anche in partite così dove la squadra avversaria crea queste situazioni. Dobbiamo essere bravi a giocare e dominare l'avversario".



Sul Napoli.

"Il Napoli ha vinto meritatamente, fa molto bene al nostro campionato. Gli faccio i miei complimenti, giocano bene a calcio