L'allenatore del Bologna, Thiago Motta ha dichiarato dopo il pareggio in casa con la Sampdoria: "Rispetto i fischi del pubblico, i tifosi hanno il diritto di esprimersi. Il mio compito è lavorare per dimostrare di poter fare delle belle cose e sarà così. Abbiamo fatto un buon primo tempo, usando molto bene la palla e gli spazi. Poi nel secondo tempo ci siamo abbassati e abbiamo perso lucidità, loro hanno preso più fiducia e ci hanno creato dei problemi. Alla fine è stata una partita equilibrata, noi abbiamo iniziato bene e loro hanno finito meglio".



"Dominguez può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, ha dimostrato di poter essere decisivo anche in fase realizzativa. Sa giocare tra le linee e attaccare lo spazio. Ho tolto Arnautovic perché Zirkzee ci poteva garantire maggiore profondità. Sono contento per Stankovic e per il campionato italiano, trasmette qualcosa di interessante anche a livello umano".