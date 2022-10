Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus: "Il modulo è importante, ma non importa solo quello nel calcio. Oggi voglio vedere uno spirito di gruppo sia in fase difensiva che offensiva. Se Arnautovic oggi ha fatto questi gol deve continuare così, mentre agli altri va dato il tempo di arrivare in area di rigore. La Juventus è forte, è programmata per vincere lo scudetto e fare bene in Champions. Tutte la squadra hanno alti e bassi e noi cercheremo di fare la nostra partita".