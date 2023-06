ha parlato in sala stampa durante l'ultima conferenza pre partita della stagione. Domenica il suo Bologna sarà impegnato a Lecce per la 38^ giornata di Serie A e il tecnico si appresta a presentare la sfida."Dobbiamo incontrarci ancora, in questo momento non posso dire molto. Ogni volta che ci incontriamo però si fanno chiacchierate interessanti, sono confronti che ci servono a capire cosa vogliamo fare e cosa faremo. Con lui condivido la soddisfazione per quanto fatto quest'anno e le ambizioni per il futuro"."La cosa più importante è il progetto tecnico che abbiamo iniziato quest'anno, la mio priorità è la priorità del Club. Oggi però sono concentrato sulla partita di Lecce, sarebbe fantastico concludere l'anno con i risultati dalla nostra parte"."Spero sia un risultato positivo per noi, ma andremo a Lecce per fare la nostra partita a prescindere dal risultato della Fiorentina"."Un incontro importante, ma dobbiamo vederci nuovamente per parlare ancora del nostro futuro. La cosa importante è condividere la linea di progetto tecnico"."Ricominciare da zero no: la società sa quello che penso e vedremo come evolverà la situazione"."Tra poco"."Abbiamo un partita fantastica davanti e dobbiamo pensare a questa"."Dominguez è un giocatore fondamentale per questa squadra ma come ho già detto nelle decisioni pesa molto anche la volontà del giocatore: l'importante è che alla fine si scelga la strada migliore per tutti"."Ripeto: la cosa più importante è il progetto tecnico"."A me non è arrivata nessuna richiesta quindi non metterò nulla sul tavolo col Presidente da questo punto di vista"."Perché è la cosa giusta da fare"."Posch se lo è meritato: ha dato sempre il suo massimo, ha fatto ciò che noi chiediamo e ora ha la possibilità di confermarsi in un Club importante come il nostro"."Ogni caso è diverso. Sansone quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre il massimo, ha un contratto in scadenza ed è importante prima parlare con il giocatore"."La soddisfazione è quella di vedere una squadra coraggiosa, che gioca a calcio, che cerca di competere con avversarie che sulla carta hanno più mezzi dei nostri, e trasformare tutto anche in un risultato finale a suo favore. Il mio stimolo, la mia motivazione è però arrivare a questo risultato vedendo la nostra linea, il nostro gioco. Mi porto dietro la soddisfazione che questo è piaciuto ai miei ragazzi, alla società, ai tifosi... Manca ancora una partita per chiudere al meglio, dopodiché penserò a riposarmi, a raggiungere la mia famiglia per staccare un po' la testa e farmi trovare pronto per continuare a fare bene il mio lavoro".