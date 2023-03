Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della gara del Bologna contro l‘Udinese. “La squadra sta bene, sono contento, ma abbiamo tante cose da dover migliorare. All’andata fu molto difficile, se avessero segnato il secondo sarebbe stato difficile cambiare la direzione della partita.. Abbiamo finito poi la partita benissimo dopo aver girato la gara dalla nostra parte. Loro sanno quello che vogliono, hanno giocatori molto fisici e di grande qualità, li affronteremo nel miglior modo possibile”.



“Cambiaso e Arnautovic stanno recuperando, speriamo di riaverli il prima possibile. Dominguez ha fatto tutto quello che doveva per tornare, anche di più. Sansone è rientrato bene, partirá probabilmente da titolare. Quelli che sono stati qui hanno fatto molto bene, tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto al massimo, concentrati per arrivare alla prossima partita. I nazionali hanno fatto quello che dovevano, l’importante è ripartire al meglio”.